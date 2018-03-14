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Общество

Псковичи смогут познакомиться с богатой музыкальной культурой Чехии в областной филармонии 24 марта

Псковский симфонический оркестр под управлением знаменитого петербургского дирижера, лауреата международных конкурсов Михаила Леонтьева представит концерт «Радуга над Влтавой» на сцене БКЗ Псковской областной филармонии 24 марта в 17:00.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, концерт знакомит слушателей с богатой музыкальной культурой Чехии в лице ее лучших представителей. В программе концерта произведения Бедржиха Сметаны и Йозефа Сука.

Бедржих Сметана - классик чешской музыки, прославившийся циклом симфонических поэм «Моя родина». Одна из поэм – «Влтава» является романтическим воспеванием крупнейшей реки Чехии. Здесь и ее спокойное течение, и ночные хороводы русалок, охота в прибрежных лесах и крестьянская свадьба под веселые ритмы чешской польки. Мелодия «Влтавы» считается неофициальным национальным гимном Чехии. Йозеф Сук - выдающийся лирик чешской музыки XX века. Его светлая, жизнерадостная «Серенада» для струнного оркестра – одно из самых известных сочинений.

Билеты можно приобрести на сайте и в кассе филармонии.

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