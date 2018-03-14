Поэт Амарсана Улзытуев прочитает 16 своих стихов для псковских студентов 20 марта

21:30, 14 марта 2018, ПАИ

20 марта в 15:00 в преддверии Всемирного дня поэзии в Центральной городской библиотеке пройдет программа «Упражнение в прекрасном» с участием студентов Колледжа ПсковГУ и российского поэта и лауреата многочисленных литературных премий Амарсаны Улзытуева.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, поэт прочитает 16 главных в его творчестве стихотворений и представит свою книгу стихов с начальными рифмами «Анафоры», которая является отличным образцом плодотворного взаимодействия несхожих культур – русской и бурятской.

«Обладая уникальной манерой чтения своих стихов, насыщенных веселой энергией, словно песня шамана, Амарсана Улзытуев даст студентам Колледжа несколько полезных упражнений и советов о том, как читать стихи, и это станет своеобразным мастер-классом для студентов перед конкурсом чтецов в колледже ПсковГУ, который пройдет 21 марта. Молодежь в свою очередь покажет поэту свои «упражнения в прекрасном», прочитав произведения разных поэтов», - сообщили в библиотеке.

Напомним, что Амарсана Улзытуев - участник Международного Хлебниковского фестиваля «Ладомир 2012», Фестиваля поэзии «Благодать большого снега» в Якутии (2013),Биеннале поэтов в Москве (2014), программы Всемирного дня поэзии ЮНЕСКО в Москве (2014), Фестиваля поэзии на Байкале (2014), Красноярского литературного фестиваля «Куб 2014», а также участник Босфорского форума современной поэзии в 2015 году. Стихи Амарсаны Улзытуева переведены на азербайджанский, английский, бурятский, латышский, монгольский, украинский языки и опубликованы в разных журналах. С Псковом Амарсану Улзытуева связывает дружба с редактором альманаха «Псковский литературно-художественный журнал» - Ильёй Сёминым, по приглашению которого он посетил Псков в 2015 году, был очарован древностями, написал несколько стихотворений о Пскове и подарил библиотекам свои книги. Книга «Анафоры», которую поэт представит студентам вышла в издательстве ОГИ, где напечататься довольно сложно, издательство тщательно отбирает авторов и издаёт книги поэтов «высокого рейтинга».