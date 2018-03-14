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Общество

Торжественное собрание, посвященное Дню работника УИС, прошло в Пскове

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялось торжественное собрание, посвященное 139-й годовщине со дня образования в России централизованной системы исполнения уголовных наказаний.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в мероприятии приняли участие представители власти Псковской области и Пскова, руководство и сотрудники образовательной организации и Управления федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области, силовых ведомств региона, ветераны УИС.

Открывая торжественное собрание, начальник Псковского филиала академии Юрий Панин и начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь поблагодарили ветеранов за вклад в развитие пенитенциарной системы и воспитании молодежи, которая придет на смену сегодняшним сотрудникам, ответственно несущим службу, с полной самоотдачей выполняющим свой служебный долг.

Сотрудников уголовно-исполнительной системы поздравили руководитель аппарата администрации Псковской области Денис Гуляев, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава Пскова Иван Цецерский, первый заместитель главы Псковского района Владимир Петров и другие официальные лица. Они в своих выступлениях отметили важность труда сотрудников УИС и большой вклад профессорско-преподавательского состава Псковского филиала академии в подготовке достойной смены и надежного кадрового пополнения.

Ряд сотрудников получили ведомственные награды – медали «За отличие в службе», благодарность Федеральной службы исполнения наказаний. За добросовестное исполнение обязанностей, успехи, достигнутые в службе и организации учебного процесса, лучшие работники были награждены почетными грамотами городской думы, администраций области и Пскова, УФСИН России по Псковской области, и Академии ФСИН России. Завершилось торжественное мероприятие концертом с участием творческих коллективов Пскова, образовательной организации и УФСИН России по Псковской области.

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