ООН назвала самые счастливые страны мира

22:03, 14 марта 2018, ПАИ

В ООН назвали самые счастливые страны мира. Об этом говорится в ежегодном докладе The World Hapiness Report, который опубликовало подразделение ООН по поиску решений стабильного развития.

Так, самой счастливой страной в мире названа Финляндия. Второе место в рейтинге заняла Норвегия, которая в 2017 году была признана самой счастливой страной. «В десятку лучших также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия», - уточняется в документе. Россия заняла в списке 59-е место.

Отметим, что в докладе The World Happiness Report оценивались 156 стран мира. Учитывались такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.