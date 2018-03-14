Концерт с участием музыкантов Большого театра и Псковской филармонии прошел в Палкино

22:26, 14 марта 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил концерт «Музыкальное путешествие», который прошел 14 марта в Палкинском досуговом центре.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на сцене выступили солисты Государственного академического Большого театра России, струнный квинтет «Хорошее настроение» Псковской областной филармонии и воспитанники Палкинской детской школы искусств.

Перед концертом врио губернатора поблагодарил московских гостей за прекрасную программу и возможность детям прикоснуться к прекрасному миру музыки. Пользуясь случаем, руководитель региона представил своего первого общественного помощника, жительницу Палкинского района, Наталью Плявинскую, и выразил надежду, что в скором времени помощников станет больше. «Власть только тогда может быть эффективной, когда она получает неискаженную обратную связь и объективную информацию о том, что беспокоит граждан», — сказал он.

Музыкант Большого театра Николай Попов отметил, что выступать на этой сцене — большая честь для коллектива. «Мы рассчитываем, что подарим вам хорошее настроение», — сказал он, обращаясь к слушателям.

В этот вечер со сцены прозвучали классические композиции в исполнении профессиональных музыкантов и воспитанников школы. В частности, перед гостями выступил коллектив «Веселые ложкари», который недавно стал лауреатом первой степени в 3-м Международном конкурсе «Секрет успеха». Николай Попов вручил грамоту лауреата руководителю коллектива Ольге Костылевой.