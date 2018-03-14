Порядок действий при получении информации о возможных угрозах безопасности напоминает полиция псковичам

22:52, 14 марта 2018, ПАИ

УМВД России по Псковской области информирует об алгоритме действий при обнаружении подозрительных предметов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении, в регионе нередко отмечаются случаи обнаружения гражданами сомнительных объектов, которые могут оказаться взрывными устройствами или боеприпасами. Неосторожное обращение с ними приводит к самым серьезным последствиям. Подобные предметы могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир, в учреждениях и местах массового пребывания граждан.

Обнаружив забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте необходимо: обратиться к пассажирам, находящимся рядом и установить, чья она или кто мог её оставить; если владелец не установлен, немедленно сообщить о находке водителю.

Заметив бесхозный предмет на лестничной клетке подъезда жилого дома нужно расспросить соседей. Возможно, он принадлежит им. В противном случае – необходимо немедленно обратиться в полицию.

Обнаружив подозрительный объект в учреждениях, необходимо немедленно проинформировать об этом администрацию, либо дежурного.

Во всех перечисленных случаях:

- ни в коем случае не вскрывайте и не передвигайте находку;

- постарайтесь выяснить, кому принадлежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина, незамедлительно сообщите об этом в полицию;

- предупредите окружающих о подозрительной находке и попросите их покинуть прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-оперативной группы.

«Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористами нередко используются сумки, пакеты, свёртки, коробки и даже детские игрушки», - напоминают сотрудники управления.