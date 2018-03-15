0
13:53
Анатолий Бибаев: Я возлагаю большие надежды на рабочую группу по решению проблем садоводов Псковской области
13:44
Около 1,5 млрд рублей рассчитывает получить Псковская область на развитие социальной инфраструктуры
13:20
Михаил Ведерников: Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены
12:45
Александр Беглов дал положительную оценку показателям Великих Лук в сравнении с другими городами Северо-Запада
12:10
Сегодня у псковичей есть последний шанс получить наклейки для участия в конкурсе #Eдунавыборы на АЗС города
11:10
Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в Великих Луках
09:25
Укротитель строптивых
Еще новости
  • Коротко
Общество

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей, сообщает сalend.ru.

Проведение этого Дня решением ООН приурочено к годовщине выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1962 году. Тогда он сформулировал четыре основных права потребителя: на безопасность, информацию, выбор и право быть услышанным. Позднее к ним добавились еще четыре: на возмещение ущерба, потребительское образование, удовлетворение базовых потребностей, здоровую окружающую среду.

Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей. И с тех пор проводится ежегодно, причём мероприятия каждый год посвящены определённой теме, которую определяет Всемирная организация союзов потребителей. Эта независимая некоммерческая организация ведет свою историю с 1961 года и объединяет более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. Она защищает интересы потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы защиты прав потребителей в целом. Всемирная организация союзов потребителей представляет интересы потребителей в ЮНЕСКО, структурах ООН, в ряде других международных организаций экономической и социальной направленности, а также оказывает помощь своим членам в обучении специалистов, обеспечении информации в области защиты прав потребителей. 

В России День защиты прав потребителей получил признание после принятия закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 7 февраля 1992 года. В документе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливаются права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственная и общественная защита их интересов, а также определяется механизм реализации этих прав. Основным защитником прав потребителей в России является Союз потребителей, созданный в декабре 1990 года. В настоящее время СПРФ объединяет свыше 100 республиканских, краевых, областных, городских и районных общественных объединений — большинство всех реально работающих в России организаций по защите прав потребителей. За эти годы более миллиона обратившихся в СПРФ граждан, чьи потребительские права были нарушены, получили квалифицированную юридическую помощь.

Также в последние годы в мероприятиях, посвященных Дню защиты прав потребителей, участвуют и региональные управления Роспотребнадзора РФ. Уже традиционно во многих российских городах специалисты этого органа проводят «горячие линии» и пресс-конференции по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Напомним, что с 12 марта по 26 марта (кроме выходных дней) специалисты Роспотребнадзора будут консультировать псковичей по вопросам защиты прав потребителей. «Горячая линия» будет проходить в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Анатолий Бибаев: Я возлагаю большие надежды на рабочую группу по решению проблем садоводов Псковской области
15 марта 2018
Анатолий Бибаев: Я возлагаю большие надежды на рабочую группу по решению проблем садоводов Псковской области
Около 1,5 млрд рублей рассчитывает получить Псковская область на развитие социальной инфраструктуры
15 марта 2018
Около 1,5 млрд рублей рассчитывает получить Псковская область на развитие социальной инфраструктуры
Михаил Ведерников: Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены
15 марта 2018
Михаил Ведерников: Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены
Александр Беглов дал положительную оценку показателям Великих Лук в сравнении с другими городами Северо-Запада
15 марта 2018
Александр Беглов дал положительную оценку показателям Великих Лук в сравнении с другими городами Северо-Запада 1
Сегодня у псковичей есть последний шанс получить наклейки для участия в конкурсе #Eдунавыборы на АЗС города
15 марта 2018
Сегодня у псковичей есть последний шанс получить наклейки для участия в конкурсе #Eдунавыборы на АЗС города
Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в Великих Луках
15 марта 2018
Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в Великих Луках
Михаил Ведерников рассказал палкинской молодежи о семье и самом ярком воспоминании из детства
14 марта 2018
Михаил Ведерников рассказал палкинской молодежи о семье и самом ярком воспоминании из детства 1
У псковского областного конкурса «Моя история выборов» появился официальный сайт
14 марта 2018
У псковского областного конкурса «Моя история выборов» появился официальный сайт 5

Идет загрузка...