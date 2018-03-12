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Происшествия

Из-за нарушения правил безопасности в псковском Подборовье сгорела баня

15 марта в 0:05 в Псковском районе в деревне Подборовье сгорела баня, в стоящем рядом двухэтажном строении огонь повредил кровлю, выгорел второй этаж. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи в бане.

14 марта в 17:12 в Невельском районе в деревне Борки в жилом доме огонь уничтожил кровлю, строение выгорело изнутри. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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