До семи лет лишения свободы грозит палкинскому пенсионеру за кражу ружья

09:29, 15 марта 2018, ПАИ

До семи лет лишения свободы грозит 68-летнему пенсионеру из Палкино, который тайно похитил длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие 16 калибра у своего знакомого, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Следствие установило, что с ноября 2017 года по январь текущего года пенсионер, находясь в доме своего знакомого без ведома последнего, похитил ружье, которое перенес к себе в дом, где хранил его вплоть до обнаружения сотрудниками полиции.

Прокуратура Палкинского района признало законным решение следователя СО МО МВД России «Печорский» о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226 УК РФ (хищение оружия).

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.