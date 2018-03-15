Ученые создали материал в 20 раз белее бумажного листа

19:58, 15 марта 2018, ПАИ

Специалисты из Кембриджского университета создали материал в 20 раз белее бумажного листа. Как передает информационный портал газеты «Известия» со ссылкой на Advanced Materials, он состоит из хитиновых чешуек редкого жука Cyphochilus, который обитает в Юго-Восточной Азии.

Покров этого насекомого максимально гармонично отражает все цветовые волны, что дает эффект практически идеальной белизны.

По словам ученых, такой эффект достигается благодаря сложной структуре слоев чешуи, которая состоит из нитей хитина, сплетенных в сложную сеть. Данное явление, которым обладает так называемый бриллиантовый жук, крайне редко встречается в природе.

Полученный материал является нетоксичным и биосовместимым, благодаря чему может найти широкое применение в разных сферах человеческой жизни. В частности, он может войти в состав кремов и средств от загара.