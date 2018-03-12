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Компенсацию за задержку зарплаты получили работники локнянского ООО «Нива» после вмешательства прокуратуры

В Локнянском районе по требованию прокурора работники ООО «Нива» получили компенсацию за задержку зарплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований части 6 статьи 136 ТК РФ заработная плата работникам ООО «Нива» выплачивалась один раз в месяц. Кроме того, индексация зарплаты в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в коллективном договоре не была предусмотрена и фактически не производилась. Каких-либо соглашений, локальных нормативных актов, определяющих порядок проведения индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, в организации не имелось.

В этой связи прокурор района в адрес генерального директора ООО «Нива» внес представление с требованием незамедлительного устранения вываленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Работники ООО «Нива» получили компенсацию за задержку выплаты заработной платы. Также утвержден локальный акт, определяющий порядок проведения индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, на основании которого произведена индексация заработной платы на 2018 год. Теперь заработная плата работникам общества выплачивается своевременно и в установленном законом размере.

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