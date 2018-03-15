Шесть раз за неделею сотрудники псковского МЧС оказывали помощь на местах ДТП

11:53, 15 марта 2018, ПАИ

С 8 по 14 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области шесть раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 5 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В одном случае выезд был связан с реагированием на дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Как отметили в пресс-службе, при каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.