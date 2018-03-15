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Общество

Шесть раз за неделею сотрудники псковского МЧС оказывали помощь на местах ДТП

С 8 по 14 марта пожарные и спасательные подразделения Псковской области шесть раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 5 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В одном случае выезд был связан с реагированием на дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Как отметили в пресс-службе, при каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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