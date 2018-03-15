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Экономика

Перечень облагаемых повышенным налогом автомобилей расширил Минпромторг

Минпромторг расширил перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, которые облагаются повышенным транспортным налогом, до 1 тыс. 126 позиций. Об этом пишет газета «Известия».

В список попали Land Rover Velar, Mercedes-AMG E 63, Mercedes-Benz All-Terrain, E-Class Estate, Rolls-Royce Phantom, BMW M5, Lexus LC500.

По мнению экспертов, на увеличение перечня повлиял рост цен на автомобили, вызванный повышением акцизов и утилизационного сбора.

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