Псковича осудят за кражу имущества из дачного дома на 30 тысяч рублей

10:11, 15 марта 2018, ПАИ

Псковича осудят за кражу имущества из дачного дома с причинением ущерба на 30 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствие установило, что ночью 18 декабря 2017 года ранее судимый 40-летний пскович находился на территории дачного участка в Псковском районе и подошел к одному из домов. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он выставил оконное стекло и залез внутрь дома, откуда вынес принадлежащее местному жителю имущество, в том числе цветной телевизор, микроволновую печь, набор инструментов, парфюмерию, одежду, обувь и другое имущество. Причиненный ущерб составил около 30 тысяч рублей.

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража), санкция за которое предусматривает до 6 лет лишения свободы. Фигурант свою вину в совершении преступления признал полностью и в содеянном раскаялся.

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району завершил расследование уголовного дела по краже, и после утверждения обвинительного заключения в прокуратуре Псковского района его направят для рассмотрения в суд.