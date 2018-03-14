Информационный центр Избиркома Псковской области будет работать на выборах президента РФ 18 марта

10:22, 15 марта 2018, ПАИ

18 марта, в день выборов президента РФ, с 8:00 до 00:00 часов традиционно будет работать Информационный центр Избирательной комиссии Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в течение всего дня сюда будет поступать самая оперативная информация о голосовании на выборах в регионе.

Данные о явке избирателей и об итогах голосования будут поступать в Информационный центр из территориальных избирательных комиссий области по каналам ГАС «Выборы» и транслироваться на мониторе в режиме реального времени. В Центре установят специальную видеостену, на которой в режиме онлайн можно наблюдать, как проходит голосование на избирательных участках.

Работу Информационного центра откроет председатель областного избиркома Михаил Иванов, который проинформирует о президентской избирательной кампании и ее особенностях. В рамках работы Информационного центра предусмотрели выступления членов избиркомов, представителей региональных учреждений и организаций, руководителей правоохранительных органов, общественных организаций, институтов гражданского общества, учебных заведений, должностных лиц органов исполнительной власти.

В течение всего дня в Центре будет работать общественная «горячая линия» связи с избирателями избирателей 8 (900) 995-64-01.

Избирательная комиссия Псковской области информирует, что представители СМИ смогут участвовать в работе Информационного центра по аккредитационным удостоверениям на выборы президента России.

19 марта в 12:00 состоится пресс-конференция председателя областного избиркома Михаила Иванова по предварительным итогам выборов президента, которая пройдет в пресс-центре газеты «Псковская правда» (улица Пароменская, дом 21/33).

Сценарный план организации работы Информационного центра размещен на сайте регионального Избиркома в разделе «Важная информация».