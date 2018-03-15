Почти на 9% снизилось количество преступлений в Палкинском районе

10:32, 15 марта 2018, ПАИ

В Палкинском районе в 2017 году зарегистрированы 102 преступления, что на 8,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года, когда их было 112. Раскрыть удалось 64 преступления, в том числе 17, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в палкинской прокуратуре.

Кроме того, снизилось количество зарегистрированных убийств, с трёх до нуля. Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью и изнасилования в 2017 году также не регистрировались.

Отмечается, что количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми возросло с 16 до 18, в состоянии алкогольного опьянения уменьшилось на 28,2%, с 39 до 28, лицами в состоянии наркотического опьянения преступления на территории района не совершались.