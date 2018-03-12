Более 200 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики выявила палкинская прокуратура в прошлом году

14:12, 15 марта 2018, ПАИ

Прокуратура Палкинского района в деятельности поднадзорных правоохранительных органов выявила 235 нарушений в сфере уголовно-правовой статистики в прошлом году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, по результатам рассмотрения дел надзорное ведомство привлекло к дисциплинарной ответственности 4 должностных лица, которые допустили нарушения в сфере уголовно-правовой статистики.

В прокуратуре отметили, что полнота, достоверность и своевременность представления официальной статистической информации являются принципами официального статистического учета. Прокуратура района регулярно проводит проверки соблюдения требований законодательства об учете преступлений, поскольку от полноты и достоверности сведений зависит результативность выработанных на их основе мер по укреплению законности.