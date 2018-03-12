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Гражданин Литвы предстанет перед судом в Пскове за организацию перевозки почти 29 килограммов наркотиков

15 марта Псковский областной суд в составе суда присяжных начинает слушание по уголовному делу в отношении 43-х летнего гражданина Литвы, который обвиняется в организации незаконного перемещения через границу наркотического средства в особо крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе суда.

Как следует из обвинительного заключения, в сентябре 2015 года мужчина решил организовать незаконное перемещение МДМА из Литвы в Россию. Для этого он привлек за вознаграждение другого гражданина Литвы, который должен был перевезти наркотические средства через границу в тайнике, оборудованном в легковом автомобиле. Наркотик необходимо было доставить в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

В январе 2016 года перевозчик прибыл в Польшу, где в его присутствии неустановленные лица упаковали МДМА весом 28699,25 грамма и поместили в тайник его автомобиля. 26 февраля 2016 года в процессе прохождения погранично-таможенного контроля на МАПП «Убылинка» сотрудники ОБКН Псковской таможни изъяли из тайника 43 свертка с наркотическим средством.

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