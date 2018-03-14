Глава Пскова встретился с наблюдателями участковых избирательных комиссий

11:41, 15 марта 2018, ПАИ

14 марта в Городском культурном центре Пскова состоялось финальное перед выборами президента России собрание наблюдателей избирательных комиссий Пскова. Глава города Иван Цецерский напомнил присутствующим процедуру подготовки, проведения и сопровождения выборов и ответил на интересующие вопросы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Глава Пскова отметил, что 18 марта планирует посетить каждый избирательный участок и проконтролировать выполнение норм проведения выборов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сам Иван Цецерский опустит бюллетень в ящик для голосования в Доме офицеров.