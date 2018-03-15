0
13:53
Анатолий Бибаев: Я возлагаю большие надежды на рабочую группу по решению проблем садоводов Псковской области
13:44
Около 1,5 млрд рублей рассчитывает получить Псковская область на развитие социальной инфраструктуры
13:20
Михаил Ведерников: Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены
12:45
Александр Беглов дал положительную оценку показателям Великих Лук в сравнении с другими городами Северо-Запада
12:10
Сегодня у псковичей есть последний шанс получить наклейки для участия в конкурсе #Eдунавыборы на АЗС города
11:10
Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в Великих Луках
09:25
Укротитель строптивых
Еще новости
Общество

На российских дорогах с 1 июня появится новая разметка

На российских дорогах с 1 июня появятся новые элементы разметки. Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом, сообщает РИА Новости.

Так, добавится желтая и синяя разметка. Первая будет обозначать зоны, где запрещен обгон, а вторая  полосы движения на перекрестках и места для парковки.

Помимо этого, появятся новые обозначения на асфальте, в частности стрелки в зонах разворотов, «вафельницы» на перекрестках, куда запрещен въезд во время заторов, и знак станции зарядки электромобилей.

Отмечается, что новый ГОСТ приняли в рамках приведения документации в соответствие с техрегламентом Таможенного союза 2011 года «Безопасность автодорог» и ПДД.

Напомним, в декабре в правила дорожного движения внесли некоторые изменение. Так, водителей обязали надевать светоотражающую одежду за городом в темное время суток. Кроме того, на дорогах появятся знаки «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса», «Глухие пешеходы» и «Въезд на перекресток в случае затора запрещен».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Анатолий Бибаев: Я возлагаю большие надежды на рабочую группу по решению проблем садоводов Псковской области
15 марта 2018
Анатолий Бибаев: Я возлагаю большие надежды на рабочую группу по решению проблем садоводов Псковской области
Около 1,5 млрд рублей рассчитывает получить Псковская область на развитие социальной инфраструктуры
15 марта 2018
Около 1,5 млрд рублей рассчитывает получить Псковская область на развитие социальной инфраструктуры
Михаил Ведерников: Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены
15 марта 2018
Михаил Ведерников: Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены
Александр Беглов дал положительную оценку показателям Великих Лук в сравнении с другими городами Северо-Запада
15 марта 2018
Александр Беглов дал положительную оценку показателям Великих Лук в сравнении с другими городами Северо-Запада 1
Сегодня у псковичей есть последний шанс получить наклейки для участия в конкурсе #Eдунавыборы на АЗС города
15 марта 2018
Сегодня у псковичей есть последний шанс получить наклейки для участия в конкурсе #Eдунавыборы на АЗС города
Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в Великих Луках
15 марта 2018
Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в Великих Луках
Михаил Ведерников рассказал палкинской молодежи о семье и самом ярком воспоминании из детства
14 марта 2018
Михаил Ведерников рассказал палкинской молодежи о семье и самом ярком воспоминании из детства 1
У псковского областного конкурса «Моя история выборов» появился официальный сайт
14 марта 2018
У псковского областного конкурса «Моя история выборов» появился официальный сайт 5

Идет загрузка...