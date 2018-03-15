На российских дорогах с 1 июня появится новая разметка

11:43, 15 марта 2018, ПАИ

На российских дорогах с 1 июня появятся новые элементы разметки. Соответствующий ГОСТ утвержден Росстандартом, сообщает РИА Новости.

Так, добавится желтая и синяя разметка. Первая будет обозначать зоны, где запрещен обгон, а вторая полосы движения на перекрестках и места для парковки.

Помимо этого, появятся новые обозначения на асфальте, в частности стрелки в зонах разворотов, «вафельницы» на перекрестках, куда запрещен въезд во время заторов, и знак станции зарядки электромобилей.

Отмечается, что новый ГОСТ приняли в рамках приведения документации в соответствие с техрегламентом Таможенного союза 2011 года «Безопасность автодорог» и ПДД.

Напомним, в декабре в правила дорожного движения внесли некоторые изменение. Так, водителей обязали надевать светоотражающую одежду за городом в темное время суток. Кроме того, на дорогах появятся знаки «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса», «Глухие пешеходы» и «Въезд на перекресток в случае затора запрещен».