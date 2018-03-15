Фотовыставка «ОНФ в моем регионе» открылась в Пскове

16:45, 15 марта 2018, ПАИ

Общероссийский народный фронт в Псковской области организовал ряд фотовыставок «ОНФ в моем регионе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Первая состоялась в городском культурном центре Пскова.

В доме культуры поселка Палкино с фотоэкспозицией ОНФ накануне ознакомился глава региона Михаил Ведерников. Еще одна выставка пройдет в городе Великие Луки.

Фотовыставка «ОНФ в моем регионе» рассказывает о деятельности активистов Общероссийского народного фронта в Псковской области за последнее время. Экспозиция, составленная в формате «было/стало», демонстрирует достигнутые общественниками результаты в решении насущных проблем населения.

«Активисты Народного фронта выбрали фотографии, отражающие реальные результаты, которые произошли в регионе при непосредственном участии ОНФ. Фотоподборка составлена таким образом, что иллюстрирует проблему до и после вмешательства общественников. На экспозиции представлена лишь небольшая часть фотографий. В их числе фотографии отремонтированных участков дорог, убранных свалок, решенных вопросов качества жизни конкретных людей. Например, в Порховском доме культуры, который является досуговым центром для жителей поселка, благодаря нашему вмешательству появился пандус. Там очень высокое крыльцо, и маломобильным группам населения было трудно попасть в здание. Новая входная группа с пандусом установлена и у псковской школы №9 для учеников с ограниченными возможностями. А в Псковском районе была выявлена огромная свалка ртутных ламп, благодаря нашим активистам ее оперативно ликвидировали. В Великих Луках мы помогли переселенцам из аварийных домов добиться устранения недоделок и перепланировки квартир в новом доме. Там были комнаты шириной менее 2 м», – рассказала член регионального штаба ОНФ Галина Неваленная.

Также на фотовыставке представлены снимки, сделанные в ходе рейдов, проводимых общественниками в рамках проектов «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка», работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, мониторингов качества услуг в учреждениях здравоохранения и образования, мероприятий и акций патриотического направления, дополнительного образования детей.

«Выставка наглядно демонстрирует результаты нашей работы в регионе. И пусть еще многое предстоит сделать, и зачастую в повседневной суете мы не обращаем внимания на то, что творится вокруг, но благодаря неравнодушным гражданам позитивные изменения пусть точечно, но происходят. На выставке ОНФ можно увидеть часть этих положительных изменений», – отметила Неваленная.

Отметим, фотовыставки «ОНФ в моем регионе» в эти дни открыты по всей стране.