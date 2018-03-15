0
18:21
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
18:09
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
17:46
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
17:25
«Царский» крестный ход отправился из Пскова в Екатеринбург (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:38
Более 100 автобусов «Псковпассажиравтотранс» принимают участие в акции #ЕдуНаВыборы
16:36
Сертификат на оформление фотозоны разыграет студия декора «Атмосфера» на «Свадьбе EXPO»
15:47
Нина Черемисина: Выборы президента РФ — важное событие для страны, для нашего будущего
Еще новости
  • Коротко
Общество

Фотовыставка «ОНФ в моем регионе» открылась в Пскове

Общероссийский народный фронт в Псковской области организовал ряд фотовыставок «ОНФ в моем регионе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Первая состоялась в городском культурном центре Пскова.  

В  доме культуры поселка Палкино с фотоэкспозицией ОНФ накануне ознакомился глава региона Михаил Ведерников. Еще одна выставка пройдет в городе Великие Луки. 

Фотовыставка «ОНФ в моем регионе» рассказывает о деятельности активистов Общероссийского народного фронта в Псковской области за последнее время. Экспозиция, составленная в формате «было/стало», демонстрирует достигнутые общественниками результаты в решении насущных проблем населения.

«Активисты Народного фронта выбрали фотографии, отражающие реальные результаты, которые произошли в регионе при непосредственном участии ОНФ. Фотоподборка составлена таким образом, что иллюстрирует проблему до и после вмешательства общественников. На экспозиции представлена лишь небольшая часть фотографий. В их числе фотографии отремонтированных участков дорог, убранных свалок, решенных вопросов качества жизни конкретных людей. Например, в Порховском доме культуры, который является досуговым центром для жителей поселка, благодаря нашему вмешательству появился пандус. Там очень высокое крыльцо, и маломобильным группам населения было трудно попасть в здание. Новая входная группа с пандусом установлена и у псковской школы №9 для учеников с ограниченными возможностями. А в Псковском районе была выявлена огромная свалка ртутных ламп, благодаря нашим активистам ее оперативно ликвидировали. В Великих Луках мы помогли переселенцам из аварийных домов добиться устранения недоделок и перепланировки квартир в новом доме. Там были комнаты шириной менее 2 м», – рассказала член регионального штаба ОНФ Галина Неваленная.

Также на фотовыставке представлены снимки, сделанные в ходе рейдов, проводимых общественниками в рамках проектов «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Генеральная уборка», работы Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, мониторингов качества услуг в учреждениях здравоохранения и образования, мероприятий и акций патриотического направления, дополнительного образования детей.

«Выставка наглядно демонстрирует результаты нашей работы в регионе. И пусть еще многое предстоит сделать, и зачастую в повседневной суете мы не обращаем внимания на то, что творится вокруг, но благодаря неравнодушным гражданам позитивные изменения пусть точечно, но происходят. На выставке ОНФ можно увидеть часть этих положительных изменений», – отметила Неваленная.

Отметим, фотовыставки «ОНФ в моем регионе» в эти дни открыты по всей стране.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
15 марта 2018
Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
15 марта 2018
Вышел в свет новый псковский «Паспорт туриста»
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
15 марта 2018
Состязания «Веселая перемена» пройдут в спорткомплексе «Олимп» в Пскове 17 марта
«Царский» крестный ход отправился из Пскова в Екатеринбург (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 марта 2018
«Царский» крестный ход отправился из Пскова в Екатеринбург (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Более 100 автобусов «Псковпассажиравтотранс» принимают участие в акции #ЕдуНаВыборы
15 марта 2018
Более 100 автобусов «Псковпассажиравтотранс» принимают участие в акции #ЕдуНаВыборы
Сертификат на оформление фотозоны разыграет студия декора «Атмосфера» на «Свадьбе EXPO»
15 марта 2018
Сертификат на оформление фотозоны разыграет студия декора «Атмосфера» на «Свадьбе EXPO»
Нина Черемисина: Выборы президента РФ — важное событие для страны, для нашего будущего
15 марта 2018
Нина Черемисина: Выборы президента РФ — важное событие для страны, для нашего будущего 1
Александр Беглов: На выборы обязательно нужно идти, это напрямую связано с безопасностью страны
15 марта 2018
Александр Беглов: На выборы обязательно нужно идти, это напрямую связано с безопасностью страны

Идет загрузка...