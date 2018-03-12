Кражу телефона раскрыли великолукские полицейские

11:06, 15 марта 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России Великих Лук установили преступницу, которая украла мобильный телефон у 38-летней горожанки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 18 февраля в Великих Луках 24-летняя безработная, ранее судимая за кражу хозяйка дома, похитила мобильный телефон у 38-летней горожанки, которая была у нее в гостях на улице Речной. Вернувшись домой, потерпевшая обнаружила пропажу своего мобильного телефона и обратилась за помощью в полицию.

Полиция задержала преступницу. Выяснилось, что похищенный телефон она успела сбыть. Проводится проверка.