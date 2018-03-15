Александр Беглов и Михаил Ведерников почтили память павших в годы Великой Отечественной войны в Великих Луках

11:10, 15 марта 2018, ПАИ

В рамках визита в город Великие Луки 15 марта полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников почтили память павших в годы Великой Отечественной войны. Церемония у мемориала «Вечный огонь», в которой также участвовали председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, заместитель врио губернатора Николай Цветков, глава Великих Лук Николай Козловский, представители правоохранительных органов, началась с минуты молчания.

После этого, как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, состоялось возложение цветов к мемориалу и памятнику Александру Матросову.

На церемонии прозвучал Гимн России, был дан воинский салют.