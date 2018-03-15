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Общество

564 млн рублей перечислили псковские приставы в бюджеты в прошлом году

В 2017 году псковские приставы взыскали более 1 млрд рублей, 564 млн из них направлены в доход бюджетов разного уровня. Об этом сообщил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников в ходе пресс-конференции, 15 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Колесникова, за прошлый год на принудительном исполнении у псковских приставов находились около 400 тысяч исполнительных производств. Он также отметил, что количество поступивших производств значительно увеличилось по сравнению с 2016 годом.

Кроме того, Сергей Колесников сообщил, что значительно возросло количество должников. Средняя нагрузка на одного пристава-исполнителя составила 2 тыс. 349 исполнительных производств. За прошлый год было исполнено 33 тысячи исполнительных производств. А их количество по сравнению с 2016 годом увеличилось на 17,3%.

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