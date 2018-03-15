С оснащением Поисково-спасательного отряда Великих Лук ознакомился полпред президента в СЗФО

11:27, 15 марта 2018, ПАИ

15 марта полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетили расположение Поисково-спасательного отряда Великих Лук аварийно-спасательной службы Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов представил гостям новое оборудование, в частности автомобильную технику, плавсредства, приборы для поиска снарядов, взрывоопасных предметов, квадракоптеры, специальные приборы для поиска утонувших.

Александр Беглов поинтересовался, используется ли уже оборудование в работе отряда. Валерий Филимонов ответил, что оно находится в постоянной эксплуатации. Что же касается поиска взрывоопасных предметов, то он отметил, что тут во время войны были бои, поэтому снаряды обнаруживаются сотнями.

Начальник ГУ МЧС России по области подчеркнул, что оснащение отряда позволяет в полной мере выполнять все поставленные задачи.

Также Александр Беглов и Михаил Ведерников пообщались с сотрудниками отряда, которые, в частности, сообщили, что за 14 лет у них не было ни одного случая задержки заработной платы.