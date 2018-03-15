Проверять предприятия на наличие долгов призвал ищущих работу псковичей главный судебный пристав региона

12:20, 15 марта 2018, ПАИ

Главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников призвал жителей региона, находящихся в поиске работы, проверять предприятия на наличие задолженностей. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 15 марта.

По словам Сергея Колесникова, если предприятие не может выплатить заработную плату, то оно должно уйти на банкротство, это крайняя мера. Если у директора была возможность выплатить зарплату, а он злостно уклоняется от выполнения судебного акта, он может быть привлечен к уголовной ответственности, добавил главный судебный пристав. Что касается санкций, отметил руководитель псковского УФССП, задача пристава - продать все имущество должника и погасить задолженность по зарплате.

Он рассказал, что в 2018 году акцент был сделан на фактическом исполнении судебных решений и документов в части принятия мер к должникам, взыскания алиментов, задолженностей по зарплате, коммунальным услугам. Сергей Колесников отметил, что нужно уделять внимание всем направлениям, ежедневно применять меры к должникам и его имуществу.

Главный судебный пристав также сообщил, что установлен перечень предметов, запрещенных к проносу в суд. Например, нельзя проносить любой вид оружия, даже если есть лицензия и разрешение, колючие и режущие предметы. В прошлом году в Псковской области было возбуждено дело в отношении гражданина, который прошел в суд с оружием.

Коснулся Сергей Колесников и проблемы с двойниками, которая присутствует не только в регионе, но и во всей России. Речь идет о случаях, когда у должника и другого лица совпали фамилия, имя, отчество, дата и год рождения. ФССП выступила с инициативой, чтобы в поступающих документах указывались также ИНН и СНИЛС, чтобы не было путаницы с гражданами.