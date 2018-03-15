80% арестованного имущества псковских должников доходит до торгов

11:39, 15 марта 2018, ПАИ

80% арестованного имущества псковских должников доходит до торгов через Росимущество. Об этом сообщил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 15 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников отметил, что под арест попадает бытовая техника, автомобили. То имущество, стоимость которого не превышает 30 тысяч рублей, должники имеют право продать сами.

Также главный судебный пристав коснулся изменений в законодательстве: если должник более года скрывается, то взыскатель может обратиться в суд и признать его безвестно отсутствующим, чтобы получать выплаты из федерального бюджета на содержание ребенка. В Псковской области числится 21 должник, местонахождение которого не установлено.

Сергей Колесников добавил, что когда приставы приходят в адрес, нужно открывать дверь. В противном случае составляется административный протокол, и пристав имеет право вскрыть дверь болгаркой. В прошлом году в регионе не было таких ситуаций.