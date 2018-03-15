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Общество

На сумму более 31 млн рублей арестовали имущества псковские судебные приставы в прошлом году

В прошлом году псковские судебные приставы арестовали имущества на сумму более 31 млн рублей. Об этом сообщил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников в ходе пресс-конференции, 15 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в прошлом году проходила активная работа по обходу должников и за год приставы более 53 тысяч раз посетили должников. Также он рассказал, что на 1 тысячу 174 ареста имущества было сделано больше, чем в 2016 году. Кроме того, он рассказал, что к должникам применялись разные наказания: более 18 тысяч раз - ограничено право выезда из РФ, около 10 тысяч раз - взыскан исполнительный сбор на общую сумму 42 млн рублей, 1 тысячу 913 раз ограничено право управления транспортным средством и более 88 тысяч раз - взыкание дохода должников (зарплаты, пенсии).

Особое внимание, по словам главного пристава региона, в прошлом году было обращено на взыскание долгов по оплате труда и алиментов. Так, по долгам по зарплате было взыскано около 10 млн рублей. А по алиментам — более 58 млн рублей. Кроме того, Сергей Колесников сообщил, что 501 должник привлечен к административной ответственности (обязательные работы) за неуплату алиментов. «К уголовной овтетственности около 300 должников привлечено за неуплату алмиментов», - добавил главный судебный пристав региона.

Сергей Колесников отметил, что в 2016 году к приставам поступало большое количество жалоб, связанных с незаконным списанием долгов с банковских карт. В 2017 году началась активная работа с кредитными учреждениями, чтобы они добились исполнения прав должников. «В итоге ни одного заявления о привлечении к ответственности кредитных учреждений в 2017 году не поступало, что радует», - добавил он.

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