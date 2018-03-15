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Общество

Фотозона с 1,5-метровыми цветами будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018»

Фотозона с ростовыми цветами от Елены Курта будет работать на выставке «Свадьба EXPO’2018». Как сообщила Псковскому агентству информации фотограф Ирина Большакова, цветы будут достигать 1,5 метров. Посетители выставки смогут принять участие в фотосессии Ирины Большаковой и моментально получить снимки.

Ирина Бальшакова

Также в фотозоне будет работать визажист, псковички смогут сделать макияж перед съемкой.

Кроме того, здесь можно будет приобрести цветы ручной работы.

На сцене состоится мастер-класс по позированию, модели от агентства Sigma в свадебных платьях покажут, как правильно фотографироваться с цветами.

Напомним, выставка состоится 24 и 25 марта в ТРК «Акваполис». Вход - бесплатный. Четвёртый год подряд её проводят Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке СМИ Медиахолдинга Псковской области.

В выставке примут участие все те, кто занимается организацией свадебных и не только торжеств. Здесь можно будет познакомиться со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, продегустировать праздничные блюда, увидеть работу творческих коллективов, оценить ведущих торжеств. На выставке, как и в предыдущие годы, будут работать фотографы, визажисты и парикмахеры, здесь представят модные свадебные и вечерние платья, мужские костюмы и многое другое. Гостей выставки также ждут розыгрыши призов и подарков.

Первая выставка «Свадьба EXPO» прошла 18-19 апреля 2015 года в Ледовом дворце Пскова, вторая состоялась 26 и 27 марта 2016 года в экспо-центре на стадионе «Машиностроитель», третья - 1 и 2 апреля в ТРК «Акваполис». О том, как проходила «Свадьба EXPO» в предыдущие годы читайте здесь>>>

В этом году в рамках подготовки к мероприятию проходит конкурс на лучшую свадебную ретрофотографию, а также конкурс на звание лучшего псковского свадебного фотографа.

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