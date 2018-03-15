Состав комиссии для подведения итогов голосования за дизайн-проекты общественных территорий утверждён в Пскове

15:48, 15 марта 2018, ПАИ

В Пскове состоялось очередное заседание комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» под председательством главы Пскова Ивана Цецерского. Члены комиссии утвердили персональный состав счётной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования за дизайн-проекты общественных территорий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, 21 марта с 11:00 до 20:00 псковичей приглашают принять участие в рейтинговом голосовании за дизайн-проекты следующих общественных территорий: сквер ветеранов, парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, сквер искусств на 4-х углах. На каждую территорию имеется по два дизайн-проекта, из которых нужно выбрать один.

Проголосовать можно на одной из трёх площадок: это библиотека на улице Конной, 6, центр «Подросток» по адресу: улица Звёздная, 12 или музыкальная школа № 5 (улица Коммунальная, 48).

Отметим, программа «Формирование современной городской среды» рассчитана на пять лет.