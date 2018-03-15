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Общество

Сергей Колесников: При оплате штрафов и задолженностей нужно указывать уникальный идентификационный номер

«Рекомендую всем должникам при оплате штрафов и задолженностей указывать уникальный идентификационный номер», - заявил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников в ходе пресс-конференции, 15 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он также сообщил, что судебные приставы не могут по телефону предоставлять информацию по исполнительным производствам, а тольку ту, которая указана на сайте ФССП. «Лучше приходить, общаться и не скрываться от приставов», - подчеркнул Сергей Колесников.

Говоря о доступности приставов он отметил, что пристав должен исполнять судебные реешения, а не сидеть в кабинете и отвечать на звонки. «Для этого есть дежурные»., - добавил Сергей Колесников.

Кроме того, главный судебный пристав Псковской области отметил, что служба ФССП очень развита в плане электронных услуг. «Можно записаться в электронную очередь. Сейчас хорошо работает личный кабинет, чтобы в доступной форме получать интересующую информацию. Это снимает всю проблему», - сообщил он.

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