Сергей Колесников: При оплате штрафов и задолженностей нужно указывать уникальный идентификационный номер

13:26, 15 марта 2018, ПАИ

«Рекомендую всем должникам при оплате штрафов и задолженностей указывать уникальный идентификационный номер», - заявил главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников в ходе пресс-конференции, 15 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он также сообщил, что судебные приставы не могут по телефону предоставлять информацию по исполнительным производствам, а тольку ту, которая указана на сайте ФССП. «Лучше приходить, общаться и не скрываться от приставов», - подчеркнул Сергей Колесников.

Говоря о доступности приставов он отметил, что пристав должен исполнять судебные реешения, а не сидеть в кабинете и отвечать на звонки. «Для этого есть дежурные»., - добавил Сергей Колесников.

Кроме того, главный судебный пристав Псковской области отметил, что служба ФССП очень развита в плане электронных услуг. «Можно записаться в электронную очередь. Сейчас хорошо работает личный кабинет, чтобы в доступной форме получать интересующую информацию. Это снимает всю проблему», - сообщил он.