Пьяного водителя-рецидивиста задержали полицейские в Великих Луках

12:31, 15 марта 2018, ПАИ

Дорожная полиция установила нетрезвого водителя в Великих Луках, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Великих Луках вечером 14 марта стражи порядка остановили на Октябрьском проспекте автомобиль «Мерседес». За рулем иномарки оказался 38-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.