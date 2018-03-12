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Пьяного водителя-рецидивиста задержали полицейские в Великих Луках

Дорожная полиция установила нетрезвого водителя в Великих Луках, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Великих Луках вечером 14 марта стражи порядка остановили на Октябрьском проспекте автомобиль «Мерседес». За рулем иномарки оказался 38-летний гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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