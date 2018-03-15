Сегодня у псковичей есть последний шанс получить наклейки для участия в конкурсе #Eдунавыборы на АЗС города

12:10, 15 марта 2018, ПАИ

Сегодня, 15 марта, волонтеры Псковского агентства информации с 17:00 до 19:00 в последний раз будут распространять наклейки для участия в акции-конкурсе #Eдунавыборы на АЗС Пскова.

Наклейки с хэштегом акции можно будет получить на трех автозаправках «Сургутнефтегаз» в Пскове: Рижский проспект, 86, улица Труда, 27, улица Инженерная, 2в.