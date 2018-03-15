Михаил Васильев об опросе в Порховском районе по судьбе полигона ТБО: Это будет знаковым событием

12:36, 15 марта 2018, ПАИ

«Этот опрос повлияет на то, чтобы в будущем решить вопрос с полигоном в пользу жителей Порхова», – заявил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации депутат Собрания депутатов Порховского района Михаил Васильев. Поводом для комментария стала инициатива по проведению в Порховском районе опроса о судьбе полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории муниципалитета. «Я абсолютно положительно отношусь к этой инициативе, потому что возникла ситуация, к которой депутаты предыдущего созыва и граждане Порховского района не были готовы», – отметил он.

Напомним, с идеей проведения опроса выступил врио губернатора региона Михаил Ведерников 7 марта на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО. Инициатива была поддержана региональным отделением ОНФ.

Михаил Ведерников, выступив с инициатой опроса, показал, что ему важно мнение жителей нашего района. Глава региона не остается в стороне, видно, что он работает над решением этой проблемы, - считает Михаил Васильев. Депутат отметил, что активность населения по вопросу о полигоне достаточно высока.

Напомним, после закрытия с 1 января свалки в Пскове часть твердых бытовых отходов из региональной столицы была переправлена на полигон Порхова, как наиболее современный и соответствующий экологическим требованиям. Региональные власти подчеркивают, что это временная мера, и после создания межмуниципального полигона порховская свалка будет рекультивирована.

В настоящее время в регионе дорабатывается территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, идет подготовка к определению регионального оператора по обращению с ТКО. Рабочую группу по данному вопросу возглавил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.