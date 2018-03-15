До -18 градусов ожидается в Псковской области 16 марта

17:23, 15 марта 2018, ПАИ

16 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области составит ночью от -9 до -14 градусов, местами - до -18 градусов. Днём столбики термометров покажут от -2 до -7 градусов.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.