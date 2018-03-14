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Культура

Спектакль по повести Платонова поставит в Пскове Чехов

Молодой новосибирский режиссер Сергей Чехов представит псковской публике свой новый спектакль «Река Потудань», премьера которого состоится 23 и 24 марта в Псковском театре драмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Сюжет повести Андрея Платонова, на первый взгляд, прост: красноармеец Никита Фирсов возвращается с Гражданской войны, пытается начать жить заново. При этом Платонов организует текст повести как сложный поток смыслов и мотивов, переплетая языческие и христианские образы с социалистической идеей о новом человеке. Двигателем истории становится мифопоэтическое путешествие героя из мира живых в мир мертвых и возвращение оттуда. И именно процесс этого самого «возвращения» длиною в год, с постоянными провалами «обратно», и становится главной коллизией сюжета.

«Река Потудань» представляет собой камерный спектакль, созданный в рамках программы «Пространство эксперимента». Балансируя на грани драматического, визуального и физического театра, пользуясь современными технологиями в области медиа и звука, спектакль стремится отобразить хрупкую проницаемость платоновского мира.

Сергей Чехов — автор спектаклей в Новосибирском театре «Красный факел», Театре под руководством Сергея Афанасьева, «Первом театре», «Асфальт-театре», Новокузнецком драматическом театре, ростовском театре «18+», Калининградском драматическом театре. Поставил спектакль «Столкновение с бабочкой» для Петербургского фестиваля «Точка доступа». Номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за спектакль «Лондон» (Новокузнецк) в номинации «Лучшая работа режиссера». Этот же спектакль стал в 2017 году лауреатом Фестиваля театров малых городов России в Тобольске.

В постановке заняты ведущие мастера псковской сцены — народный артист России Юрий Новохижин, заслуженный артист России Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина и хореограф театра Илона Гончар.

Для зрителей старше 18 лет. Билеты можно приобрести в кассе театра и на сайте.

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