Роструд оштрафовал руководителя псковского ООО «Спецстрой»
Руководителя псковского ООО «Спецстрой» оштрафовали за нарушения в выплате зарплаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.
В ходе внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства Роструд выявил, что в ООО «Спецстрой» с нарушениями трудового законодательства установили сроки выплаты заработной платы – реже, чем каждые полмесяца.
По итогам проведенной проверки, руководителя организации оштрафовали и выдали предписание об устранении нарушений.