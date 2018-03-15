Роструд оштрафовал руководителя псковского ООО «Спецстрой»

13:09, 15 марта 2018, ПАИ

Руководителя псковского ООО «Спецстрой» оштрафовали за нарушения в выплате зарплаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.

В ходе внеплановой проверки соблюдения трудового законодательства Роструд выявил, что в ООО «Спецстрой» с нарушениями трудового законодательства установили сроки выплаты заработной платы – реже, чем каждые полмесяца.

По итогам проведенной проверки, руководителя организации оштрафовали и выдали предписание об устранении нарушений.