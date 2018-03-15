Кафедра православной литературы открылась в великолукской Центральной городской библиотеке

13:21, 15 марта 2018, ПАИ

14 марта по благословению епископа Великолукского и Невельского состоялось одно из центральных событий в череде мероприятий, посвященных православной книге, - открытие первой в Великолукской епархии кафедры православной литературы в Центральной городской библиотеке имени М.И. Семевского в Великих Луках.

Как сообщили Псковскому агентству информации в епархии, в церемонии открытия кафедры приняли участие епископ Великолукский и Невельский Сергий, благочинный Великолукского церковного округа протоиерей Иоанн Ильницкий, благочинный Новоржевского церковного округа протоиерей Стефан Вахрушев, секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев), заведующий канцелярией Великолукского епархиального управления иеродиакон Андрей (Парфенов), руководитель отдела культуры Великолукской епархии Дмитрий Васильев, руководитель Миссионерского отдела иерей Димитрий Ласкин, администрация и сотрудники библиотеки, и жители города. Организатором мероприятия выступил отдел культуры Великолукской епархии при поддержке АНО «Возрождение».

Обращаясь к собравшимся с приветственным словом управляющий Великолукской епархией, епископ Великолукский и Невельский Сергий особо отметил, что: «открытие кафедры православной литературы в городской библиотеке может послужить важнейшему делу возрождения человеческих душ, возвращению к своим истокам в православии».

Руководитель отдела культуры Великолукской епархии Дмитрий Васильев зачитал поздравление председателя комитета культуры администрации Великих Лук Анжелики Романюк, посвящённое Дню православной книги и открытию кафедры православной литературы в библиотеке имени М.И. Семевского, и напомнил, что инициатором проведения этого праздника стал Святейший Патриарх Кирилл, а сам День празднования был установлен решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 декабря 2009 года, поскольку именно 14 марта (1 марта по старому стилю) в 1564 году вышла в свет первая печатная книга «Апостол», изданная диаконом Иваном Федоровым.

В свою очередь директор Центральной городской библиотеки Великих Лук имени М.И. Семевского Галина Ковалева подчеркнула, что Великолукскую епархию и городскую библиотеку связывают давние тесные отношения, и открытие кафедры православной литературы в библиотеке - важный шаг не только для сотрудников, но и для всех великолучан.

Затем состоялось подписание официальных документов и чин освящения кафедры православной литературы. От лица литературной общественности города поэтесса, публицист, член Союза писателей России, член Русского литературного клуба Людмила Скатова поблагодарила Великолукскую епархию за организацию кафедры православной литературы и передачу православной литературы в дар городской библиотеке отметив, что это замечательное событие будет оценено со временем.

Всего, по соглашению с Великолукской епархией, в фонды Центральной городской библиотеки имени М.И. Семевского поступило около 400 книг православной тематики. Множество изданий предоставил лично епископ Великолукский и Невельский Сергий. Кроме того, Миссионерский отдел Великолукский епархии подарил библиотеке 3 издания в фонд редких книг.