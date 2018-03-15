0
13:20
Михаил Ведерников: Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены
12:45
Александр Беглов дал положительную оценку показателям Великих Лук в сравнении с другими городами Северо-Запада
09:15
Пересмотреть состав совета директоров ОАО «Псковавиа» поручил Михаил Ведерников
22:58
Более 9 тонн охлажденной говядины не пропустили через границу Псковской области
15:18
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
22:29
Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок
21:44
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции
Еще новости
Экономика

Финансовое управление администрации Пскова отмечает 85-летие

Сегодня, 15 марта, Финансовое управление администрации города Пскова отмечает 85-летний юбилей образования. ГорФУ является одним из старейших подразделений в структуре современной муниципальной системы Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

Основой работы финуправления является обеспечение проведения единой финансовой, бюджетной и кредитной политики муниципального образования. «Своевременное поступление финансов для бесперебойной работы муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, жизнеобеспечение города - это главное в нашей работе. Весь коллектив понимает ответственность, лежащую на наших плечах, четко и слаженно выполняя свою работу», - рассказала руководитель управления Тамара Винт.

Городские финансисты гордятся тем, что именно из состава ГорФУ в 1990 году выделилась и стала отдельной структурой Налоговая инспекция. Муниципальное финансовое управление является кузницей кадров для других организаций отрасли, при этом «текучки кадров» в структурном подразделении администрации города практически нет, средний возраст сотрудников не превышает 40 лет.

Отметим, сотрудники и ветераны городского финуправления за профессионализм и компетентность неоднократно награждались ведомственными и правительственными наградами: орденом «Трудового Красного Знамени», орденом «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Псковом» и другими.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников: Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены
15 марта 2018
Михаил Ведерников: Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены
Александр Беглов дал положительную оценку показателям Великих Лук в сравнении с другими городами Северо-Запада
15 марта 2018
Александр Беглов дал положительную оценку показателям Великих Лук в сравнении с другими городами Северо-Запада 1
Пересмотреть состав совета директоров ОАО «Псковавиа» поручил Михаил Ведерников
15 марта 2018
Пересмотреть состав совета директоров ОАО «Псковавиа» поручил Михаил Ведерников
Более 9 тонн охлажденной говядины не пропустили через границу Псковской области
14 марта 2018
Более 9 тонн охлажденной говядины не пропустили через границу Псковской области 4
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
13 марта 2018
Александр Беглов: СЗФО – лидер по внедрению кластерной политики
Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок
12 марта 2018
Госдуме предложили ужесточить наказание за нарушения в сфере госзакупок 1
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции
12 марта 2018
Путин пообещал ужесточить наказание за нелегальный ввоз сельхозпродукции
Геннадий Афанасьев: Губернатор, как и администрация Дедовичского района, заинтересован в том, чтобы сохранить Псковскую ГРЭС
12 марта 2018
Геннадий Афанасьев: Губернатор, как и администрация Дедовичского района, заинтересован в том, чтобы сохранить Псковскую ГРЭС 6

Идет загрузка...