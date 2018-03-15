Александр Беглов дал положительную оценку показателям Великих Лук в сравнении с другими городами Северо-Запада

12:45, 15 марта 2018, ПАИ

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов дал положительную оценку социально-экономическим показателям Великих Лук в сравнении с другими городами СЗФО. Об этом он заявил на совещании с представителями властей Великих Лук, территориальных органов федеральной власти и депутатов Великолукской городской Думы сегодня, 15 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Александр Беглов отметил, что многое зависит от городских властей, от их умения быть рачительными хозяевами.

Также он обратил внимание на хорошие показатели Великих Лук по росту промышленности, но при этом напомнил о задолженности по заработной плате. По словам полпреда, когда-то она была довольно высока, сейчас же составляет всего 5 миллионов рублей, причём большая часть суммы приходится на предприятия, находящиеся в стадии банкротства. Тем не менее, Александр Беглов попросил прокуратуру обратить на этот факт внимание и заняться вопросом, потому что люди должны получать зарплату.

Он также рассказал, что до совещания принял участие в возложении цветов к воинским мемориалам, во время которой прозвучал Гимн Великих Лук. «Какой хороший у вас Гимн, какие слова! Настолько пронзительно и патриотично он написан», - сказал полпред президента.

Он отметил, что у памятника Александру Матросову встретил двух пожилых женщин, которые пожаловались на скользкие, непосыпанные дорожки, ведущие к мемориалу. Александр Беглов обратил внимание городских властей на то, что пешеходные дорожки всё же нужно посыпать.

Полномочный представитель президента подчеркнул, что жители Великих Лук - народ не простой, серьёзный и себя уважать заставят всегда. «К мнению жителей города обязательно стоит прислушиваться», - заявил он.

Кроме того, Александр Беглов поделился впечатлениями от посещения Поисково-спасательного отряда Великих Лук аварийно-спасательной службы Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. Он сказал, что остался доволен увиденным: отряд хорошо оснащён, здание, где он располагается, хорошо отремонтировано. «Мне очень понравился центр МЧС. Спасибо за подготовку личного состава», - заключил полпред президента.