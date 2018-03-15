Михаил Ведерников: Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены

13:20, 15 марта 2018, ПАИ

«Мероприятия по повышению заработной платы в регионе будут продолжены. В настоящее время мы проводим с Министерством финансов работу по выделению дополнительных средств из бюджета на повышение зарплат на сумму 618,5 млн рублей», - заявил сегодня, 15 марта, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в ходе совещания с представителями городских властей, территориальных органов федеральной власти и депутаты гордумы, которое проходит в Великих Луках в рамках рабочего визита полпреда президента в СЗФО Александра Беглова.

Михаил Ведерников напомнил, что второй визит полпреда в Псковскую область за достаточно коротко время. «Я благодарен ему за внимание и поддержку, которое он оказывает Псковской области», - подчеркнул врио губернатора.

Он отметил, что социально-экономическая ситуация в области остаётся стабильной, все социальные обязательства выполняются в полном объёме. По словам главы региона, меры социальной поддержки в Псковской области получают 330 тысяч человек. За январь и февраль 2018 года на социальные выплаты было направлено более 300 млн рублей. В том числе пособие на первого ребёнка получили более 80 семей.

«В своём послании Федеральному Собранию президент обозначил обеспечение уверенного долгосрочного роста реального дохода граждан, - напомнил Михаил Ведерников. - Поэтому на особом контроле у нас находиться вопрос выполнения «майских указов» президента». «По итогам 2017 года мы выполнили практически все их параметры. За январь месяц по всем 12 параметрам указы президента выполнены на 100%, и мы планируем 100% выполнение в течение всего последующего периода», - добавил он.

Врио губернатора отметил, что ежемесячная номинальная начисленная заработная плата в Псковской области выросла по сравнению с 2016 годом на 36%. Кроме того, в целях повышения оплаты труда с 1 января 2018 года проиндексированы оклады работников бюджетной сферы на 4%. С 1 января увеличен МРОТ до 9 тыс. 489 рублей, с 1 мая он вырастет до 11 тыс. 163 рублей.