В псковской школе при СИЗО-1 прошел классный час на тему «Писатели-юбиляры»

13:35, 15 марта 2018, ПАИ

Классный руководитель учебно-консультационного пункта вечерней школы при СИЗО-1 Наталья Афанасьева провела с несовершеннолетними учащимися классный час на тему «Писатели-юбиляры», приуроченный к юбилеям Сергея Михалкова и Бориса Полевого, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Урок посвятили 105-летию со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, автора Государственного гимна России Сергея Михалкова и 110-летию со дня рождения русского советского писателя Бориса Полевого.

В ходе занятия ребята познакомились с биографиями юбиляров и посмотрели документальные фильмы «День рождения Сергея Михалкова» и «Жизнь Бориса Полевого». Ученики узнали, что писатели во время Великой Отечественной войне работали корреспондентами, Сергей Владимирович в газете «Во славу Родины», а Борис Николаевич был журналистом газеты «Правда».

Посмотрев документальные фильмы о Борисе Полевом, ребята услышали рассказ писателя о встрече его в блиндаже с боевыми командующими. А после просмотра буктрейлера по книге «Повесть о настоящем человеке» и прочтения рассказа «Последний день Матвея Кузьмича», между учениками прошла викторина «Герои произведений Бориса Полевого».

Как сообщили в пресс-службе, не менее интересной для учащихся оказалась история Сергея Михалкова об участии его в конкурсе создания гимна СССР в 1943 году. А в последующем и история утверждения Государственного гимна России, стихи для которого были также написаны Сергеем Михалковым.

После основной части занятия ребята поучаствовали в конкурсе сценического чтения, где наизусть читали стихи Сергея Михалкова.

Завершилось мероприятие вручением трем учащимся благодарностей за участие в конкурсе новогодних открыток музея-заповедника «Михайловское».

«Мы сегодня больше узнали о творческих людях, которые писательским пером сумели подобрать такие слова, которые западают в душу и заставляют задумать­ся о смысле жизни», – рассказала на уроке Наталья Афанасьева.