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ЦИК России будет направлять материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру

ЦИК будет оперативно направлять все материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой.

«У меня сегодня с утра состоялся разговор с генеральным прокурором РФ… Все те, кто плюют на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру, я уверена, что Генпрокуратура очень быстро будет принимать меры», — отметила Элла Памфилова.

Глава ЦИК призвала всех избирателей России сделать осознанный, личный выбор. «Но если, не дай бог, кто-либо иной, нерадивый администратор решил использовать свое должностное положение и попытается вам предложить свои варианты, призываю всех — тут же давайте нам знать», — подчеркнула она, пообещав «не дать в обиду» заявивших о применении админресурса.

«Мы гарантируем, что мы в полной мере обеспечим свободное, осознанное волеизъявление всех наших граждан на этих величайших по значимости выборах для нашей страны», — резюмировала председатель ЦИК.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта.

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  • Выборы президента - 2018
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