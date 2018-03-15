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Общество

Анатолий Бибаев: Я возлагаю большие надежды на рабочую группу по решению проблем садоводов Псковской области

«Я возлагаю большие надежды на рабочую группу по решению проблем садоводов», - заявил председатель Ассоциации садоводов Псковской области Анатолий Бибаев корреспонденту Псковского агентства информации.

По его словам, встреча с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым оставила у него самое хорошее впечатление. «Михаил Ведерников сказал, что до конца недели создаст рабочую группу и она будет работать над теми вопросами, которые я там озвучил, а после 25 марта мы соберемся еще раз и будем обсуждать эти вопросы», - сообщил Анатолий Бибаев.

Напомним, что на днях состоялась встреча врио губернатора с представителями садоводческих объединений Псковской области. По результатам встречи было принято решение о создании рабочей группы для решения актуальных проблем садоводческих товариществ области, которую лично возглавит Михаил Ведерников. Персональный состав рабочей группы будет определен до конца этой недели. Помимо представителей органов власти в ее состав войдут садоводы, общественники и эксперты.  

Председатель Ассоциации садоводов отметил, что на встрече с врио губернатора он говорил о том, что садоводческие товарищества как юридические лица освобождены от уплаты земельного налога на 2017-2018 годы, но необходимо продлить налоговые каникулы еще на 2 года: на 2019-2020 годы.

Кроме того, Анатолий Бибаев сообщил, что за это время необходимо уменьшить площадь земель общего пользования, за которые платится земельный налог. «В разных регионах это делается по-разному. В Рязанской области, например, садоводческие товарищества, как юридические лица, земельный налог вообще не платят, там только физические лица платят. Поэтому я попросил врио губернатора посмотреть и обсудить этот вопрос», - добавил он.

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