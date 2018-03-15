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Общество

Урок мужества, посвященный десантникам 6 роты, прошел в Пскове

В Псковской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча под девизом «Мужество сквозь юность пронесли», посвященная подвигу псковских десантников из легендарной шестой роты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ее участниками стали учащиеся кооперативного и агротехнического колледжей областного центра. С юными горожанами встретился один из авторов книги «Шаг в бессмертие» известный псковский журналист Олег Дементьев. Он напомнил, как в марте 2000 года в Аргунском ущелье десантники 6-ой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ совершили беспримерный подвиг, встав на пути пытавшихся прорваться превосходящих сил боевиков. Каждый из военнослужащих с честью исполнил свой долг перед Родиной.

В ходе общения прозвучали выдержки из солдатских писем, отрывки из книги Олега Дементьева и Владимира Клевцова «Шаг в бессмертие», и показали документальный фильм о воинах «крылатой пехоты».

Как отметили в пресс-службе, ребята, которым тоже скоро предстоит служба в армии, задавали гостю немало вопросов, слушали его с большим вниманием и нескрываемым интересом. Участники разговора были единодушны в том, что имена героев и их подвиги должны навсегда оставаться в памяти как нынешнего, так и будущих поколений россиян.

Урок мужества организовали по инициативе члена Общественного совета при УМВД России по Псковской области Виктора Иванова и работников Псковской областной универсальной научной библиотеки.

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