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Общество

Около 1,5 млрд рублей рассчитывает получить Псковская область на развитие социальной инфраструктуры

Около полутора миллиардов рублей рассчитывает получить Псковская область из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры и в рамках участия в демографических проектах. Такую цифру озвучил врио губернатора Михаил Ведерников на совещании с  представителями властей города Великие Луки, территориальных органов федеральной власти и депутаты городской Думы 15 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Михаила Ведерникова, федеральные средства позволят отремонтировать детские поликлиники и улучшить их материально-техническую базу, на эти работы предполагаются 50,6 млн рублей, приобрести модульные конструкцией для врачебных амбулаторий и ФАПов на общую сумму 53,7 млн рублей, обеспечить лекарствами препаратами, медицинскими изделиями и лечебным  питанием детей-инвалидов на сумму 116,4 млн рублей, создать дополнительные места в детских садах для детей до 3 лет на сумму  244 млн рублей.

«Благодаря этой помощи в городе Великие Луки будет отремонтирована детская поликлиника, Великолукская межрайонная больница пополнится медицинском комплексом и новыми ФАПами, появятся новые места в детских дошкольных учреждениях. Мы рассчитываем, что всё это улучшит качество и доступность медицинской помощи, позволит молодым мамам продолжить образование и как можно быстрее вернуться к работе, не теряя квалификации», - сказал Михаил Ведерников.

Он также отметил помощь федерального центра в реализации инфраструктурных проектов, которые осуществляются в регионе и влияют на качество жизни людей. Для великих Лук, напомнил руководитель региона, это строительство путепровода, на которое выделены 450 млн рублей, переселение граждан из аварийного жилья, строительство школы.

Михаил Ведерников гарантировал, что первая в ХХI веке новая школа в Великих Луках заработает в текущем году, уже летом в ней откроется детский пришкольный лагерь. Врио губернатора подчеркнул, что строительные работы находятся на его личном контроле и контроле главы города.

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