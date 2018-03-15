Анна Войченко о встрече с Михаилом Ведерниковым: Врио губернатора говорил по делу, о цифрах и сроках

14:03, 15 марта 2018, ПАИ

«Врио губернатора говорил по делу, о цифрах и сроках. Говорил совершенно простым языком, не ощущается дистанции между чиновником и простым псковичом», - заявила председатель Псковской областной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко. Так она прокомментировала прошедшую встречу с врио главы региона Михаилов Ведерниковым Псковскому агентству информации.

Напомним, на днях состоялась встреча Михаила Ведерникова с представителями садоводческих объединений Псковской области. По словам Анны Войченко, на ней обсуждалась проблема завышенной кадастровой стоимости в коллективных садоводствах и сельской местности, способы её решения. Врио губернатора поддержал просьбы садоводов и предложил создать рабочую группу, которую возглавит лично. Кроме того, она подчеркнула, что по поручению врио главы региона группа будет формироваться с учетом общественного мнения и садоводческих организаций. «Для нас это очень ценно», - добавила общественница.

«Мы ждали встречи с врио губернатора, реакции на наши обращения», - заметила Анна Войченко. Она напомнила, что еще в декабре 2017 года, отвечая на вопрос псковской корреспондентки о кадастровой оценке земли, президент РФ Владимир Путин заявил о том, что уровень тарифов должен учитывать доходы населения.

«У меня сложилось впечатление, что губернатор со своими помощниками уже проработал варианты решения проблемы. Меня порадовало то, что не ставился вопрос: докажите, что кадастровая стоимость действительно выше рыночной», - продолжила Анна Войченко. По ее словам, доказать это сложно, экспертиза дорого стоит. «Проблема еще не решена, но видно, что она проработана», - добавила она.

Рабочая группа будет сформирована до 1 апреля, а первые итоги ее деятельности планируется подвести на Межрегиональном съезде садоводов, фермеров и сельхозкооперативов, который состоится в Пскове 21-22 апреля. По словам Анны Войченко, врио главы региона согласился лично принять участие в съезде и заявил о готовности организационного его поддержать.

Председатель Комиссии по садоводствам рассказала, что на съезде будут представлены интересные проекты развития местной локальной экономики на принципах сельхозкооперации. «Мы предложили врио губернатора помощь в усилении сельхозкооперации для развития сельских территорий и договорились представить программу проекта для Псковской области», - отметила она. Презентация пройдет с участием эксперта Глеба Тюрина. Для реализации проекта будут предложены несколько пилотных районов, затем планируется тиражировать его в других районах и, возможно, субъектах РФ, добавила Анна Войченко. «Для Псковской области есть хорошие шансы его реализовать», - уверена она.

«Если он [Михаил Ведерников - ПАИ] так же будет опираться на наше мнение и поддерживать наши проекты, даже не деньгами, а организационно, - для нас это новый уровень работы, то, что мы ждали много лет», - добавила Анна Войченко.