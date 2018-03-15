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Политика

638 избирательных участков откроются в Псковской области 18 марта

18 марта, в день выборов президента РФ, в Псковской области откроются 638 избирательных участков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Избиркома, более 5800 членов избирательных комиссий будут обеспечивать избирательные процедуры с 8:00 до 20:00 часов.

На 553 избирательных участках при составлении итоговых протоколов участковые избирательные комиссии по итогам выборов применят машиночитаемый QR-код. 

Внедрение этой технологии при обработке результатов голосования на выборах Президента РФ позволит ускорить ввод данных протоколов в систему ГАС «Выборы». На предыдущих выборах в прошлом году такое нововведение имело место только на 216 избирательных участках.

На оставшихся 85-ти избирательных участка, итоговый протокол будет формироваться при помощи комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые находятся в Пскове.

В пресс-службе напомнили, что для тех, кто в день выборов в силу каких-либо обстоятельств не смогут проголосовать по месту регистрации, с 13 марта до 14:00 часов 17 марта еще есть возможность написать специальное заявление для голосования по месту нахождения в участковой избирательной комиссии по месту своей прописки и в день выборов проголосовать по месту фактического пребывания.

В специальном заявлении указываются паспортные данные, ФИО, адрес регистрации и адрес участка, где человек собирается голосовать. На заявление наклеивается специальная марка, которую частично погашают печатью участковой комиссии. Документ выдается гражданину на руки. С этим заявлением и паспортом гражданин в день голосования приходит на указанный участок. Документ передается членам комиссии, человека включают в список избирателей и выдают бюллетень.

12 марта завершился прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента России через пункты приема заявлений и МФЦ. Новым порядком голосования воспользовались более 16 тысяч жителей Псковской области. Эта цифра не включает тех, кто использовал для этого портал «Госуслуги».

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