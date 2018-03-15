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Общество

Зампредседателя псковской Комиссии по садоводствам: Надеемся, что наши проблемы все-таки услышали

«На эту встречу мы возлагаем большие надежды, надеемся, что наши проблемы все-таки услышали», - заявила заместитель председателя Псковской областной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Ирина Зайцева, комментируя состоявшуюся накануне встречу врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями садоводческих объединений региона.

Ирина Зайцева

По словам Ирины Зайцевой, сейчас самой глобальной проблемой для садоводов является завышенная кадастровая стоимость дачных участков. Она выразила надежду, что в будущем будут достигнуты определенные договоренности, которые позволят положительно решить вопрос.

Кроме того, Ирина Зайцева рассказала, что на встрече с главой региона удалось обсудить проблемы транспортной доступности и состояния дорог садоводческих товариществ, возможность принятия на баланс сетевых организаций электрического хозяйства товариществ. «Мы надеемся на конструктивный подход и решение большинства  наболевших садоводческих вопросов с участием администрации области», - заключила Ирина Зайцева.

Напомним, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников принял решение создать рабочую группу для решения актуальных проблем садоводческих товариществ Псковской области, а также заявил, что лично возглавит ее. На встрече с представителями садоводческих объединений Псковской области Михаил Ведерников выразил надежду на конструктивный диалог, который поможет совместно определить возможные пути решения острых вопросов.

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