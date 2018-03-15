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Экономика

Михаил Ведерников: Мы не сидим сложа руки, а работаем над повышением доходов бюджета

«Мы благодарны за поддержку из федерального центра, но тоже не сидим сложа руки. Мы приняли как руководство к действию слова из послания президента о том, что наращивание экономического потенциала каждого региона - это главный источник дополнительных ресурсов», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с совещания с руководителями Великих Лук, депутатами  городской Думы и главами территориальных подразделений федеральных органов власти, которое сегодня, 15 марта, провёл полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что власти региона планомерно работают над повышением  доходной части Псковской области  и это уже даёт свои результаты. «Основными точками роста являются ОЭЗ «Моглино» и электротехнический кластер», - отметил он.

Врио губернатора остановился на вопросе развития производственной кооперации. Он напомнил, что на экономическом форуме в Сочи говорил с одним из потенциальных инвесторов «Моглино», и который, помимо того, что готов вложить более 10 млрд рублей в развитие предприятия, предлагает порядка 25 сопутствующих направлений.  Эти направления, по словам Михаила Ведерникова, могут быть заполнены предприятиями уже работающими в Псковской области, в том числе, производственная кооперация может быть налажена с электротехническим кластером.

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