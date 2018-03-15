Михаил Ведерников: Мы не сидим сложа руки, а работаем над повышением доходов бюджета

14:03, 15 марта 2018, ПАИ

«Мы благодарны за поддержку из федерального центра, но тоже не сидим сложа руки. Мы приняли как руководство к действию слова из послания президента о том, что наращивание экономического потенциала каждого региона - это главный источник дополнительных ресурсов», - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с совещания с руководителями Великих Лук, депутатами городской Думы и главами территориальных подразделений федеральных органов власти, которое сегодня, 15 марта, провёл полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что власти региона планомерно работают над повышением доходной части Псковской области и это уже даёт свои результаты. «Основными точками роста являются ОЭЗ «Моглино» и электротехнический кластер», - отметил он.

Врио губернатора остановился на вопросе развития производственной кооперации. Он напомнил, что на экономическом форуме в Сочи говорил с одним из потенциальных инвесторов «Моглино», и который, помимо того, что готов вложить более 10 млрд рублей в развитие предприятия, предлагает порядка 25 сопутствующих направлений. Эти направления, по словам Михаила Ведерникова, могут быть заполнены предприятиями уже работающими в Псковской области, в том числе, производственная кооперация может быть налажена с электротехническим кластером.